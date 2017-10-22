Сотрудник ООО «РН-Юганскнефтегаз» рассказал в социальной сети как руководство компании «насилует природу»

Неравнодушный подписчик сайта «Это Юганск, детка» — сотрудник ООО «РН-Юганскнефтегаз» разместил на ресурсе следующее сообщение, которое агентство «ЮграPRO» приводит без правок и сокращений.

«Всем привет! Хочу представить вам свежие фото, снятые в Нефтеюганском районе недалеко от федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Где-то в 12 км от Пыть-Яха дело происходит. В общем, координаты я указал.

Друзья! Вы тока приколитесь! ЮНГэшное руководство, начальнички разные без устали любят по телеку и в газетах чесать про «бережное отношение к природе», «современные методы рекультивации земель» и так далее. На деле же они вон че творят! Порыв жуткий произошел и вместо того, чтобы все по уму сделать, они тупо все закапывают. Во всяком случае выглядит это именно так.

И таких участков в районе -немало! Это просто какой-то ужас! Невиданное варварство! Натуральный садизм и изнасилование природы! И когда уже ими займутся природоохранники!? (риторический вопрос).

Админ, ну ты сам понимаешь, что пост надо сделать анонимным. Благодарю за внимание!»













