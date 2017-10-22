По году отсидки за каждые 20 кг медного лома «светит» двум жителям Югры

C территории одной из производственных баз в г. Нефтеюганске неизвестные похитили более 100 кг медного лома, о чем потерпевший уведомил местное отделение полиции.

Сотрудникам полиции удалось установить, что кражу совершил работник этой же организации. Подозреваемый, зная о нахождении и стоимости металла, со своим знакомым ночью проник на территорию производственной базы для его хищения. Материальный ущерб, причиненный организации, составил около 10 тысяч рублей.

В признательных показаниях молодые люди (24 и 25 лет) сказали, что медь они намеревались продать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.