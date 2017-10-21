В Югре лучшим участковым уполномоченным полиции стала Елена Баймурзинова из Ханты-Мансийска

В ХМАО завершился II региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2017».

Методом онлайн голосования на сайте УМВД России по ХМАО – Югре граждане смогли отдать свой голос за лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции.

Настоящая борьба развернулась между участковыми из Сургута и Ханты-Мансийска. В результате с отрывом в 86 голосов победила Елена Баймурзинова – участковый уполномоченный полиции из Ханты-Мансийска.

Набрав 15062 голоса, почетное второе место занял Виталий Корнеев из Сургута. Участковый уполномоченный полиции из Нефтеюганска Андрей Логвиненко занял 3 место. За него проголосовали 4780 раз.

Финальный этап Конкурса также пройдет в форме онлайн голосования с 1 по 10 ноября на портале информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда», где все желающие смогут ознакомиться с финалистами от каждого субъекта Российской Федерации и отдать свой голос за лучшего участкового.

Стоит отметить, что впервые в Югре в конкурсе «Народный участковый» принимает участие представительница прекрасной половины этой профессии, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре