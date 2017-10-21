Нападающий Александр Акмальдинов переходит в ХК «Сочи»

Похожие:

Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону В окружном центре завершилась проверка готовности энергоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период. Северо-Уральского управление Ростехнадзора провело проверки готовности муниципальных образований округа к предстоящему отопительному периоду. В окружной столице не выявило нарушений ... Читать полностью >>

В Югре лучшим участковым уполномоченным полиции стала Елена Баймурзинова из Ханты-Мансийска В ХМАО завершился II региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2017». Методом онлайн голосования на сайте УМВД России по ХМАО – Югре граждане смогли отдать свой голос за лучшего, по их мнению, участкового ... Читать полностью >>