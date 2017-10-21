Нападающий Александр Акмальдинов переходит в ХК «Сочи»
Опубликовано: 21 октября 2017, 11:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Нападающий Александр Акмальдинов, в обмен на денежную компенсацию, из ХК «Югра» переходит в ХК «Сочи».
Александр — выпускник «Мамонтов Югры», в команде мастеров форвард провел 64 матча, в которых набрал 10 (5+5) очков, сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Рубрики: Спорт. Метки: ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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