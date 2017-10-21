Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону

В окружном центре завершилась проверка готовности энергоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.

Северо-Уральского управление Ростехнадзора провело проверки готовности муниципальных образований округа к предстоящему отопительному периоду. В окружной столице не выявило нарушений у предприятий жилищно-коммунального комплекса, что подтверждено актом проверки. Муниципалитету выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017 — 2018 года №58-018-П.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, по итогам аналогичные документы получили все шесть энергостабжающих предприятий города, а так же все 16 управляющих компаний — потребителей тепловой энергии.

Напомним, что работы по подготовке к зиме в Ханты-Мансийске были произведены в соответствии с планом и были завершены с опережением установленного графика. Уже состоялся 100-процентный запуск тепла в жилые дома, объекты социального назначения, предприятия и учреждения города.

На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и коммунальной сферы было направлено 315 миллионов рублей, большая часть которых – 294 миллиона это средства коммунальных предприятий, сообщает Управление общественных связей.