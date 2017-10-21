Суббота, 21 октября 2017 18+

Комментарии:

Ханты-Мансийск получил паспорт готовности к отопительному сезону

Опубликовано: 21 октября 2017, 11:26 | Служба новостей "ЮграPRO"

В окружном центре завершилась проверка готовности энергоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период.

Северо-Уральского управление Ростехнадзора провело проверки готовности муниципальных образований округа к предстоящему отопительному периоду. В окружной столице не выявило нарушений у предприятий жилищно-коммунального комплекса, что подтверждено актом проверки. Муниципалитету выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017 — 2018 года №58-018-П.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, по итогам аналогичные документы получили все шесть энергостабжающих предприятий города, а так же все 16 управляющих компаний — потребителей тепловой энергии.

Напомним, что работы по подготовке к зиме в Ханты-Мансийске были произведены в соответствии с планом и были завершены с опережением установленного графика. Уже состоялся 100-процентный запуск тепла в жилые дома, объекты социального назначения, предприятия и учреждения города.

На подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса и коммунальной сферы было направлено 315 миллионов рублей, большая часть которых – 294 миллиона это средства коммунальных предприятий, сообщает Управление общественных связей.

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , .


Рейтинг новости:

4
Просмотры:
2
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Нападающий Александр Акмальдинов переходит в ХК «Сочи»

Опубликовано 21 октября 2017, 11:16

Нападающий Александр Акмальдинов, в обмен на денежную компенсацию, из ХК «Югра» переходит в ХК «Сочи». Александр — выпускник «Мамонтов Югры», в команде мастеров форвард провел 64 матча, в которых набрал 10 (5+5) очков, сообщает пресс-служба ХК ... Читать полностью >>

В Югре лучшим участковым уполномоченным полиции стала Елена Баймурзинова из Ханты-Мансийска

Опубликовано 21 октября 2017, 11:03

В ХМАО завершился II региональный этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2017». Методом онлайн голосования на сайте УМВД России по ХМАО – Югре граждане смогли отдать свой голос за лучшего, по их мнению, участкового ... Читать полностью >>

Полицейские ХМАО остановили автобус, в котором каждый пятый мигрант был нелегалом

Опубликовано 20 октября 2017, 17:33

В Мегионе сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, в салоне которого находились 48 иностранных граждан. Все они были доставлены в отдел полиции для установления законности их пребывания на территории России. При проверке документов выяснилось, что все пассажиры автобуса ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO