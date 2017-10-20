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В Югре муж искалечил жену и сдался полиции

Опубликовано: 20 октября 2017, 17:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

32-летний мужчина, находясь в квартире одного из домов по улице Железнодорожной в Советском, поругался с женой и нанес ей несколько ударов ножом в область груди и живота.

Позже обидчик сам обратился в дежурную часть полиции Советского района с заявлением о совершении им преступления. В итоге, следствием было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Теперь не сдержанному супругу грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время гражданин помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба полиции Югры.

Рубрики: Общество, Советский район. Метки: , , , .


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