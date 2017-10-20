В окружном центре Югры возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла Антонина Тарханова

16 октября около 21.00 32-летняя автоледи, управляя автомобилем «Киа Пиканто», в районе 16-го километра автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе совершила наезд на припаркованный на обочине «Камаз» с полуприцепом. Об этом ранее информагентство «ЮграPRO» сообщало в материале «В Югре автоледи на иномарке столкнулась с припаркованным Камазом, пострадали 3 человека».

Тогда в результате аварии травмы получили: водитель микролитражки, а также ее пассажиры – две женщины 1959 и 1948 годов рождения. Одной из пострадавших была Антонина Тарханова, от полученных травм она скончалась в ОКБ Ханты-Мансийска.

По данному факту в городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье нарушение лицом правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Водителю иномарки теперь грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Панихида и похороны заслуженного эколога Югры Антонины Тархановой состоялись накануне, 19 октября.