В Югру прибудут мощи Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Опубликовано: 20 октября 2017, 12:49 | Служба новостей "ЮграPRO"
С 25 декабря 2017 года по 22 января 2018 года в Югре будут находится мощи Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Это событие 18 октября обсуждалось на заседании епархиального совета Ханты-Мансийской епархии под председательством митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.
Святыня посетит все благочиния Ханты-Мансийской епархии. Торжественная встреча ковчега состоится 25 декабря в Воскресенском кафедральном соборе города Ханты-Мансийска.
Рубрики: Общество. Метки: Мощи Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, Ханты-Мансийская епархия, ХМАО, Югра.
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