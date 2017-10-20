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Спасатели Ханты-Мансийска обнаружили в протоке тело 23-летнего утопленника

Опубликовано: 20 октября 2017, 10:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Поисково-спасательная группа Ханты-Мансийска выезжала на поиски утонувшего на протоке Большая Елизаровская мужчины 1994 года рождения. Водолазным способом спасатели обследовали дно протоки на площади 2500 кв.м. Тело мужчины найдено, передано сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Центроспас-Югории.

Рубрики: Ханты-Мансийский район. Метки: , , .


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Комментарии

  1. Николай:
    20 октября 2017 в 13:58

    Приемы, которые использовал Шмонин для получения информации, гораздо чище, чем методы, которые применяет нынешняя власть против гласности. Она практически зачистила информационное поле, на котором разрешается только петь хвалу «великой губернаторше» и «Единой России». Получается, что заткнули клапан. А услужливые руководители СМИ живут только сегодняшним днем: они и не думают о том, что при закрытом клапане котел может и рвануть…

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