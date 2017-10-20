Спасатели Ханты-Мансийска обнаружили в протоке тело 23-летнего утопленника

Похожие:

40 строителей «СтройТерминала» в Югре остались без зарплаты, возбуждено уголовное дело В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся строительством и обустройством объектов нефтегазопроводов на территории Октябрьского района. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы. По версии следствия, руководитель ООО «Строй Терминал» ... Читать полностью >>

«МегаФон» сделал ставку на цифровую экономику Уральские связисты объявили о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой повестке дня. Для этого в структуре «МегаФона» появилось отдельное направление – дирекция по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам. На Урале это ... Читать полностью >>