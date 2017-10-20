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Полицейские ХМАО остановили автобус, в котором каждый пятый мигрант был нелегалом

Опубликовано: 20 октября 2017, 17:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Мегионе сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, в салоне которого находились 48 иностранных граждан. Все они были доставлены в отдел полиции для установления законности их пребывания на территории России.

При проверке документов выяснилось, что все пассажиры автобуса являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья, а 9 из них нарушили миграционное законодательство Российской Федерации.

В соответствии со по статьей 18.8. ч.1.1. КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении них возбуждены дела об административном правонарушении, которые были направлены для рассмотрения в Мегионский городской суд.

По решению суда правонарушителям назначены административные штрафы в размере 2000 рублей, все они будут выдворены за пределы Российской Федерации.

Рубрики: Мегион, Общество. Метки: , , , .


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