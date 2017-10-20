По усам текло, да в рот не попало. Почему в Югре буксует программа переселения из «балков»?

На рынке недвижимости жилья в ХМАО – бум: спрос опережает предложение. Но скучковался этот спрос только в одном секторе: люди хотят купить квартиры не старше 7 лет и по цене от 1 млн 200 тыс. рублей до 1 млн 500 тысяч. То есть, стало востребовано социальное благоустроенное жилье, в котором, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Главные покупатели — жители так называемых «балков» которые попали в государственную программу по переселению. Просвещенные в этой теме югорчане знают, что сыр-бор разгорелся после июньского диалога жительницы Нягани Энжи Барсуковой с Президентом РФ Владимиром Путиным в телеэфире. Женщина рассказала, что живет в вагончике более 20 лет, но не может дождаться своей очереди на переезд по программе расселения балочного жилья. После этой телетрансляции местные чиновники посмотрели документы, приехали к Барсуковой, и сказали, что в ближайшее время переселение ей «не светит», — очередь еще не подошла. А как же дела у тех счастливчиков, чья очередь подошла и кому переселение «засветило»?

Округ большой, обо всех вагонобразованиях не расскажешь, остановимся в Нягани: именно здесь проблема наиболее остра: из общего количества балков в округе – 4613, — здесь находится почти 20 процентов — 957.

Везунчики уже получили сертификаты и успели справить новоселье в квартирах так «рынка вторичного жилья». Везунчики, это те, у кого сумма, означенная в сертификате, и стоимость квартиры совпали или почти совпали, то есть пришлось доплатить, но, по нынешним меркам немного – тысяч по 100 – 200. Таких мало. У остальных есть вариант приобрести новую квартиру «социального» класса: однушка или студия без отделки – ремонт, двери, сантехника — уже за свой счет. Однако, таких квартир тоже немного, потому что никто не рассчитывал, что Барсукова поговорит с Путиным и вокруг балков начнется ажиотаж – сверхплановые стройки жилых домов не планировались.

С ситуацией хорошо знаком риелтор Игорь из Нягани, который по просьбе агентства «ЮграPRO» прокомментировал ситуацию: «Мы сейчас постоянно занимаемся подбором жилья для переселенцев, но администрация выставила препон: здание должно быть не старше 7 лет, а таких домов в Нягани — по пальцам перечесть. Такого количества квартир, которые требуются для переселения жителей балков, на рынке просто нет. Кроме того, деньги им дают небольшие, а предложение рождает спрос, и цены на недвижимость на вторичном рынке в связи с этой кампанией выросли в среднем на 10 процентов, причем собственники взвинтили цену сразу, как появились первые желающие из балков купить квартиры. Это сразу создало неудобства как для нас, так и для покупателей. Мы понимаем, люди жили в балке, не у всех доход такой, чтобы они могли обратиться за ипотечным кредитованием. Сумма в сертификате маленькая, а срок того же гарантийного письма ограничен. На рынке в принципе порядком квартир, но тех, которые не старше 7 лет, мало. Если людям выставляют такие ограничения, мы вынуждены с ними считаться. Раньше было до 3-х лет, сейчас до семи, это хоть как-то расширяет возможности, но суть ограничений непонятна. Сейчас банки дают ипотеку и страхуют жилье в 1-м микрорайоне, который был построен еще в 1981 году. Домам по 30 лет, их банк берет в залог на 20 лет, а здесь субсидия, вроде как человеку помочь хотят, выделяют ему средства, чтобы он стал жить нормально, но в то же время ставят его в рамки. А новостройки у нас дорогие, там квартиры большой площади. И если человеку выдали субсидию на семью 1 миллион 200 тысяч, а квартира стоит 1 миллион 800, где он возьмёт еще 600? А за 1 миллион 200 они могли бы купить малосемейку, например, или купить квартиру в доме на улице Речной, там есть старый жилфонд в капитальном исполнении, там тоже можно подобрать, можно и 2-х комнатную за 1,5 млн найти. А то что происходит сейчас, это очень плохо. Многие, чтобы не потерять эту субсидию, стараются квартиры где-нибудь за городом покупать, в Приобье, например, в других маленьких поселках, там цена заметно ниже по сравнению с Няганью».

Конечно, реализация программы в той же Нягани в идеальном понимании чиновников выглядит так: люди получили сертификаты, в одночасье снялись с места, как стая перелетных птиц осенью, побросали рухлядь и живут себе счастливо на новом месте, попивая вечером чаёк в кухне под абажуром, а в это время городок из вагонов стоит пустой, загоняй бульдозер – и сноси.

Но это не более, чем фантазии. Как ни странно, многие не хотят уезжать из своего мини-жилья. Одним из них не хватает денег на покупку квартиры именно тех параметров, которые указаны в программе. Другие чувствуют себя просто обманутыми и ждут, когда придет справедливость. Программа переселения осуществляется по реестрам, которые были составлены по реалиям 2012 года. За пять прошедших лет многие обитатели вагонобразований завели семьи, нарожали детишек, но сейчас эти малыши программой просто не учитываются, хотя, если бы чиновники включили здравый смысл, то приняли бы какие-то меры, чтобы ввести детей в правовое поле программы. Суть проблемы, надо полагать, заключается в том, что деньги на программу просчитаны по параметрам 2012 года, и сейчас никто вносить изменения ни в реестр, ни в финансовую часть документа не собирается. Дополнительные деньги на квадратные метры для детей придется изыскивать либо в тощих местных бюджетах, либо клянчить у Москвы, где подобные прошения порой читают с сильно нахмуренными бровями.

По мнению переселенцев, с которыми удалось поговорить при подготовке публикации, в целом в департаменте имущественных и земельных отношений Нягани к ним относятся доброжелательно, но тем, кто пытается доказать, что их малолетние дети тоже имеют права гражданина великой страны, скромно советуют, имея в виду уже готовый сертификат: «Берите что дают, и будьте довольны».

Чиновники округа, вероятно, решили подойти к выполнению программы чисто формально: сертификат переселенцу в зубы, а дальше – пляши как хочешь, твои проблемы. Между тем, вагонобразования – это и сложный клубок социальных переплетений, которые связаны с проживающими в них престарелыми гражданами, инвалидами, ребятишками — им на новом месте потребуются места в детских садах и прочее. Администрации города, даже если подходить к вопросам переселения формально, так или иначе придется эти клубки разматывать.

Хотя проблема, в общем-то, не только в Нягани: здесь, как известно, балков всего каких-нибудь 20 процентов от общего их числа по округу.