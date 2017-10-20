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Памятник Ленину решено увезти подальше от окружного центра ХМАО. Монумент установят в поселке Горноправдинск

Опубликовано: 20 октября 2017, 17:06 | Служба новостей "ЮграPRO"

Коммунисты Югры во главе с региональным депутатом Алексеем Савинцевым к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции восстановят памятник Владимиру Ильичу Ленину в посёлке городского типа Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Югры.

В советское время памятник вождю мирового пролетариата стоял на площади имени Ленина, а позднее, после распада СССР, был демонтирован.

Монумент из дорогого сплава хотели продать на лом, однако его изъяли у демонтажников на хранение. Ранее журналисты «ЮграPRO» сообщали некоторые подробности бронзового изваяния в материале «Ленин сгниет на складе? Чиновники не хотят вернуть столице Югры памятник Ильичу».

Скоро этот объект культурного наследия получит новую жизнь. Коммунисты уже перевезли статую в мастерскую, где скульптор восстановит надлежащий вид памятнику.

«Совсем скоро мы будем отмечать великий праздник – 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Весь год в преддверии юбилея наша партия восстанавливает памятники Владимиру Ильичу Ленину по всей стране. Для нас, коммунистов, это важный вклад в дело восстановления исторической памяти нашего народа и исторической справедливости. И я очень хочу, чтобы горноправдинский памятник после реставрации занял достойное место», – рассказал депутат фракции КПРФ в Думе Югры Василий Жуков.

Руководитель фракции КПРФ в Думе Югры Алексей Савинцев рассказал, что деньги на реставрацию пожертвовали югорчане, для которых имя Ленина и сейчас свято, а памятник великому гению – один из главных символов нашего славного прошлого.

Парламентарий отметил, что по другим ранее демонтированным памятникам Владимиру Ленину в городах Югры пока не известно. Когда и где они обретут своё новое пристанище, проходят переговоры с муниципальными властями.

«Удивительно, но власть в некоторых городах колеблется, решает, думает. Хочется сказать: товарищи, не там видите угрозу. Как бессловесный образ может пошатнуть устойчивость муниципальной власти? А вот что происходит с теми бывшими советскими республиками, где массово сносят памятники Владимиру Ильичу, пытаясь стереть, уничтожить память, дистанцироваться от советского прошлого, мы может наблюдать. И видеть это страшно и горько», – заявил Алексей Савинцев.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , , , .


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