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«МегаФон» сделал ставку на цифровую экономику

Опубликовано: 20 октября 2017, 14:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Уральские связисты объявили о новой стратегии в работе с госзаказчиками в цифровой повестке дня. Для этого в структуре «МегаФона» появилось отдельное направление – дирекция по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам. На Урале это подразделение возглавит Евгений Иванов, который имеет 15-летний опыт работы в телекоме.  Главная задача топ-менеджера — развивать и внедрять интеграционные услуги «МегаФона» для госслужб и бизнеса в условиях цифровизации.

 «Сегодня именно государство выступает законодателем моды в развитии цифровых технологий, являясь заказчиком многих прорывных идей и цифровизации экономики. Мы идем в ногу со временем и уже разработали решения для современной урбанистики и управления регионами, которые повысят комфорт проживания горожан, и в целом качество государственного управления. Большие данные, беспроводные и облачные сервисы, телемедицина, «умные» и безопасные города и регионы – наши ключевые направления в работе», — рассказал Евгений Иванов.

По данным консалтинговой компании BCG, по уровню развития цифровой экономики Россия занимает 39 место в мире из 85. Отставание от лидеров цифровизации — Южной Кореи, Дании, Великобритании, Швеции, Норвегии 5-8 лет. Урал относится к развивающимся регионам, но первенство в России сохраняют Москва и Санкт-Петербург.

«МегаФон» – лидер по внедрению новейших технологий связи. Развитая инфраструктура и опыт в реализации крупномасштабных государственных проектов, собственные разработки позволяют нам быть активными участниками правительственной программы по цифровизации ключевых отраслей экономики страны. А после создания в компании специального направления мы совместно с государством и коллегами по телекому еще активнее продолжим устранение цифрового неравенства в малых населенных пунктах, используя технологические инновации и новые подходы», — отметил директор Уральского филиала «МегаФона» Валерий Величко.

Биографическая справка

Евгений Иванов родился в 1980 году в Челябинске. В 2002 году окончил факультет «Государственного и муниципального управления» Челябинского госуниверситета по специальности «менеджер». В 2006 году получил степень кандидата экономических наук Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ).

В телекоммуникационной отрасли Евгений трудится 16-ый год: в 2002 году занимал должность экономиста Челябинского отделения «МегаФона». В 2009 году был назначен заместителем директора Челябинского отделения «МегаФона», с 2010 по 2013 г.г. – руководил коммерческим департаментом. В феврале 2013 года возглавил направление по развитию корпоративного бизнеса. В период с июня 2015 года по декабрь 2016 года возглавлял b2b направление «МегаФона» на Урале. Под его руководством компания достигла существенного успеха: прирост доли оператора в мобильном сегменте на корпоративном рынке по итогам 2016 года  составил 0,84%, выручка оператора по услугам фиксированной связи за этот период увеличилась на 2,3%

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


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