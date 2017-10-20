40 строителей «СтройТерминала» в Югре остались без зарплаты, возбуждено уголовное дело

В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся строительством и обустройством объектов нефтегазопроводов на территории Октябрьского района. Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

По версии следствия, руководитель ООО «Строй Терминал» с июня 2017 года более двух месяцев в полном объеме не выплачивал заработную плату 40 работникам организации. При этом, на счетах организации имелись деньги, однако они направлялись на другие цели. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более 3,6 млн рублей.

Теперь по уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.