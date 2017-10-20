37 партий молока и молочной продукции объёмом 44,42 кг снято с реализации в ХМАО

Роспотребнадзор ХМАО рассказал о результатах надзора за производством и оборотом на потребительском рынке региона молочной продукции за 9 месяцев текущего года.

Проверки качества и безопасности молока и молочной продукции проводились, начиная с молокоперерабатывающих предприятий и заканчивая предприятиями торговли, детскими образовательными учреждениями, летними оздоровительными учреждениями детей, лечебно –профилактическими организациями.

Стоит сказать, за 9 месяцев в испытательно-лабораторных центрах исследовано 1526 проб молока и молочной продукции, не соответствовало гигиеническим нормативам 74 пробы.

По санитарно-химическим показателям (пестициды, мышьяк, ртуть, свинец, кадмий) было исследовано 143 пробы молочной продукции, все они соответствовали гигиеническим нормативам. По физико-химическим показателям исследовано 406 проб, 14 из них не соответствовали нормативам в том числе 3 пробы по показателям фальсификации. Отметим микробиологический показатель, специалисты исследовали 931 пробу, 60 оказались не соответствующими гигиеническим нормативам.

В итоге было снято с реализации 37 партий молока и молочной продукции объёмом 44,42 кг. Кроме того, было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях, наложено 15 штрафов на сумму 454 тысяч рублей.