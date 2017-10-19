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В Югре подростки «порадовали» родителей, угнав «Жигули»

Опубликовано: 19 октября 2017, 16:27 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району оперативно нашли угнанный автомобиль «ВАЗ-211440», принадлежащий 27-летнему жителю поселка Приобье. Угонщиками оказались двое подростков 2002 года рождения. Прогуливаясь по поселку, они обнаружили автомобиль, который был открыт, в замке зажигания торчал ключ.

Угнанный автомобиль был замечен экипажем ДПС. Подростки, обнаружив полицейское преследование, остановили «Жигули» и попытались скрыться, но были задержаны и доставлены в отделение полиции.

В ходе выяснения обстоятельств угона было установлено, что один из подростков состоит на учете в полиции района.

На родителей, дети которых не прочь покататься на чужих авто, составлены административные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», санкции этой статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

Рубрики: Общество, Октябрьский район, Происшествия. Метки: , , , , .


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