Ты ж наш кормилец! Пиарщики Семенова сообщили, что экс-глава района ХМАО спас от голода тысячи нефтеюганских пенсионеров и ветеранов

Накануне в редакцию информационного агентства «ЮграPRO» поступило «ненавязчивое» письмо с просьбой опубликовать хвалебный материал о благотворительной деятельности экс-главы Нефтеюганского района. Кроме нас данное письмо получили и другие средства массовой информации.

В пресс-релизе говорится о заслугах в благотворительности действующего депутата Думы Югры Владимира Семенова. Также прилагаются фотографии «его величества благодетеля».

А все дело в том, что с 1 по 31 октября 2017 года на портале народного голосования проходят выборы «главного творителя добра». Результаты онлайн-голосования будут направлены в Общественную комиссию при Президенте РФ.

Известно, что лауреата Госпремии ждет приз в 2,5 млн рублей. Хотя многим из участников тура важнее общественное признание их заслуг на ниве благотворительности.

Сотрудники «ЮграPRO» решили подробней изучить вопрос и выяснили, что от Югры соискателями Государственной премии являются пять человек. Люди, для которых работа на благо общества — не пустой звук, хотя масштабы их деятельности различны. В ряду соискателей необходимо назвать имя депутата Думы ХМАО-Югры Алексея Андреева, который ни по каким позициям не уступает Владимиру Семенову, а по некоторым параметрам, возможно, и превосходит его.

Из Пыть-Яха номинирована Председатель городской молодежной организации «Активист» Эка Шенгелая. Активистка внесла значительный вклад в развитие благотворительности в ХМАО, является руководителем многих социальных проектов.

Нижневартовский претендент – нотариус Любовь Варгатюк ежегодно участвует во всевозможных благотворительных акциях, а также оказывает безвозмездную помощь в сфере своей профессиональной деятельности.

Еще одним номинантом от ХМАО является руководитель Региональной общественной благотворительной организации «С Верой, Надеждой, Любовью» из Нягани Нонна Некрасова.

Но вернемся к депутатам, именно эти два человека могут стать лидерами голосования за соискателей премии, хотя, по данным на момент публикации, разница в голосах имеется: за Семенова – 20 028 голос, за Андреева – 1 173. Отрыв, казалось бы, значительный, но в данном случае можно делать поправки на особенности интернет-голосования, когда, при отсутствии бюллетеней, используются другие технологии, и тогда результаты могут и не отражать в полной мере срез общественного мнения. Но, как и при настоящих выборах, результат здесь на 90 % зависит от работы команды претендента. Активно голосуют калининградцы, туляки, воронежцы, ярославцы. Наших бы надо поддержать, «иначе первое место отдадут некоему бизнесмену Соколу из Подмосковья, начальнику азотно-щелочного комбината», — переживают сторонники Владимира Семенова.

Стоит заметить, заявление о том, что Семенов спас от голода тысячи нефтеюганских пенсионеров и ветеранов, кроме подводки в качестве весомого для журналистов аргумента, в тексте самого материала не упоминается. Однако, есть двухстрочное упоминание о неких обедах «участниками которых были пожилые люди, в сложное время, в девяностых, оставшиеся без всякой помощи и поддержки». По мнению журналистов редакции «ЮграPRO», все-таки надо быть скромнее, Владимир Николаевич, особенно когда речь идет о безвозмездной помощи.

Надо полагать, людей, которым югорские соискатели Государственной премии в области благотворительности делали добро, даже не сотни – многие и многие тысячи. Сейчас, видимо, самое время за добро отплатить добром. Голосовать можно здесь.