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Со счетом 3:2 «Югра» одолела «Амур»

Опубликовано: 19 октября 2017, 12:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

18 октября, завершая очередную домашнюю серию игр, «Югра» сразилась с хабаровским «Амуром».

Активно начали матч наши хоккеисты, сразу навязав сопернику свою игру. Такое уверенное начало быстро принесло результаты. На седьмой минуте матча гости получили удаление, и тут свою первую шайбу за «Югру» забросил наш новичок, защитник Тобиас Виклунд. Шведский хоккеист сразу сыгрался с финским легионером Вели-Матти Савинайненым, который и ассистировал ему. До конца двадцатиминутки югорчане продолжали контролировать ход матча. На старте второго периода Вели-Матти Савинайнен ворвался в зону хабаровчан, набросил на пятак, но передача не прошла. Следом Даниил Ильин ловко обошел трёх хоккеистов «Амура», но застать Юху Метсолу врасплох не удалось. Наш молодой форвард раз за разом бросал по воротам соперника, и его старания привели к успеху: за 4 минуты до конца периода Даниил Ильин добился-таки своего. Счет стал 2:0.

В третьем периоде гости активизировались. Хабаровчанам хватило двух минут, чтобы дважды успешно атаковать наши ворота. Больше северяне ошибок не допускали. Игра перешла в овертайм, но и его не хватило, чтобы определить победителя. Лишь в серии послематчевых бросков Максим Пестушко оформил победную шайбу.

Теперь наши хоккеисты отправляются на выезд. Уже 21 октября «Югра» сыграет в Москве с местным «Спартаком», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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