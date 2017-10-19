Ночью в Югре 14-летняя девочка погибла в ДТП, виновником аварии признан 22-летний водитель ВАЗа
Опубликовано: 19 октября 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь – получили ранения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Сегодня ночью на регулируемом перекрестке ул. 50 лет Победы — ул. Нефтяников города Радужный 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада 217230».
В результате аварии погибла 14-летняя девочка, которая была пассажиром ВАЗа, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Кроме того, оба водителя и пассажиры ВАЗа (17-летний юноша и девочка 14 лет) получили травмы.
Рубрики: Общество, Происшествия, Радужный. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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