Ночью в Югре 14-летняя девочка погибла в ДТП, виновником аварии признан 22-летний водитель ВАЗа

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь – получили ранения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Сегодня ночью на регулируемом перекрестке ул. 50 лет Победы — ул. Нефтяников города Радужный 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем «Лада 217230».

В результате аварии погибла 14-летняя девочка, которая была пассажиром ВАЗа, от полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Кроме того, оба водителя и пассажиры ВАЗа (17-летний юноша и девочка 14 лет) получили травмы.