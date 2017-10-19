Нетрезвый водитель совершил суицид в здании полиции ХМАО

Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре проводится проверка по факту смерти мужчины в поселковом отделении полиции.

Установлено, что вечером 18 октября в помещении для административно задержанных граждан отдела полиции сельского поселения Солнечный ОМВД России по Сургутскому району совершил самоубийство мужчина, 1968 года рождения, доставленный экипажем ДПС за административное правонарушение, предусмотренное ч.3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комментарий по данному факту в отделении полиции №3 с дислокацией п. Солнечный ОМВД по Сургутскому району получить не удалось. Сотрудник полиции, снявший телефонную трубку, не представился, но сообщил, что начальник отделения подполковник полиции Дмитрий Петрушин находится в командировке, а сам сотрудник, по причине того, что лично не видит и не знает корреспондента агентства «ЮграPRO», сообщить ничего не может.