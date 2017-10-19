На имущество наложен арест. 15 млн рублей взыскал суд в Югре с бывшего главы Березово

Прокурор Берёзовского района в интересах муниципального образования обратился в суд с иском к бывшему главе городского поселения Берёзово.

Поводом для обращения в суд послужил вступивший в законную силу приговор, которым бывший чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий.

Напомним, глава поселения в период с 2010 г. по 2013 г. передал 13 жилых помещений, отнесенных к служебному жилищному фонду в порядке приватизации гражданам, которые проживали в них по договорам служебного найма.

В результате его незаконных действий муниципальному образованию причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

По искам прокуратуры часть незаконно переданных жилых помещений возвращена в собственность городского поселения, в отношении 7 жилых помещений право собственности муниципального образования на основании договоров приватизации прекращено.

Учитывая, что до настоящего времени причиненный имущественный вред главой не возмещен, прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с него суммы причиненного вреда.

Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. Теперь в целях обеспечения иска судом по ходатайству прокурора наложен арест на имущество ответчика, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.