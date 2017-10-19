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Дело преступной группировки из восьми наркосбытчиков в Югре передано в суд

Опубликовано: 19 октября 2017, 15:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми членов организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный в крупном и особо крупном размерах, организованной группой), ч.1 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

Уже точно известно, что обвиняемые, являясь членами организованной группы, с августа 2016 года занимались сбытом наркотиков в Нижневартовске, используя Интернет.

Стоит сказать, преступный бизнес был организован по «высшему разряду»: среди участников группы были распределены функции координатора, администратора и курьера.

Кроме того, один из участников организованной группы привлек несовершеннолетнюю к сбыту запрещенного товара.

Другой участник организованной группы, осуществляя сбыт наркотиков, получал значительные доходы в виде денежных средств, которые переводил с целью придания им законного вида на банковский счет, зарегистрированный на другое лицо.

В феврале 2017 года преступная деятельность наркосбытчиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 1,5 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Общая сумма преступного дохода от продажи наркотических средств составила свыше 1,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , .


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