Банки сами покрыли ипотечные кредиты пострадавших. Губернатор Югры встретилась с родителями юных жертв ДТП

Рабочая поездка губернатора Югры Натальи Комаровой в Нефтеюганск завершилась встречей с родителями детей, пострадавших и погибших в результате ДТП 4 декабря прошлого года. В разговоре приняли участие руководители органов государственной власти и местного самоуправления, ГИБДД. Об этом накануне сообщил Департамент общественных и внешних связей Югры.

Разговор начался с обсуждения мер, предпринимаемых в регионе, по автомобильным перевозкам юных спортсменов.

«Организация перевозок детей – это больная тема, — сказала губернатор. — Спортивные организации должны находить средства на безопасные перевозки своих воспитанников. Но это бюджетные учреждения, а значит, в решении их проблем должна участвовать местная власть».

По словам главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева, автобусы у муниципалитета есть, но местный отдел ГИБДД не даёт добро на их выезд. «При этом мы готовы отремонтировать автомашины под требования инспекции, — пояснил он. — Но мы не получаем никакой обратной связи. Только отказы». В итоге обсуждения участники встречи приняли решение дать автоинспекции округа 10 дней на внутреннюю проверку, а затем в режиме ВКС вновь собраться и перейти к конкретным действиям. Но уже сейчас администрация Нефтеюганска проводит опережающие торги на организацию безопасных перевозок юных спортсменов частным бизнесом.

Особой темой для обсуждения на встрече в Нефтеюганске стали гарантии продолжения лечения детей. «Моей дочери предстоит ещё множество операций. Врачи говорят, что не все из них можно сделать в Югре, — поделился Сергей Зинченко. — На первом этапе нашим детям помогли так, как мы даже не могли себе представить. Но что будет потом? Родителям нужны гарантии того, что нас не бросят на полпути».







Как пояснил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, для каждого пострадавшего ребенка сформирован годовой план лечения, еженедельно учреждения здравоохранения сообщают о состоянии здоровья детей. В случае, если ребятам потребуется медпомощь за пределами округа, оплачивать операции будут по федеральной квоте. Отметим, что плановые реабилитационные мероприятия продолжаются, на октябрь–ноябрь запланировано проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 11 детей. Дополнительные запросы о помощи поступают, решение по каждому запросу принимается индивидуально.

Родители выразили благодарность – лично губернатору, региональному правительству, всем, кто оказывает поддержку на протяжении всего времени – за оказание медицинской помощи, материальную поддержку, за покрытие расходов на передвижение, проживание, за решение жилищных вопросов, в том числе и за помощь в погашении ипотечных кредитов. Наталья Комарова рассказала о том, что лично переговорила с представителями банков, в которых семьями пострадавших были взяты ипотечные займы. Ни один банкир не отказал. Все кредиты были погашены за счёт собственных средств банков.