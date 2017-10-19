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Арест скандального журналиста Югры Эдуарда Шмонина продлен еще на месяц

Опубликовано: 19 октября 2017, 14:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера Сургутский городской суд на заседании, которое закончилось около 20:00 по местному времени, продлил журналисту Эдуарду Шмонину избранную ранее меру пресечения «содержание под стражей» до 19 ноября 2017 года.

Напомним, арест Шмонина предварила серия обысков в офисе «ОТВ-Югра» и квартирах не только сотрудников, но и граждан, когда-либо сотрудничавших с редакцией на всей территории округа.  Изначально судебное постановление о заключении под стражу в отношении бывшего главного редактора интернет-канала «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина 5 апреля 2017 года вынесла судья Ханты-Мансийского районного суда ХМАО Людмила Блашкова. Тогда суд счел обоснованным ходатайство следователя об избрании Шмонину Э. В. меры пресечения в виде содержания под стражей по таким основаниям, как «не выяснены все обстоятельства по делу», «не установлены все доказательства, соучастники преступлений», «проводятся дополнительные проверки». Эдуарду Шмонину были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета), ч.3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, с целью получения имущества в особо крупном размере), которая предусматривает реальное лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Редакция «ОТВ-Югра» после обыска силовиками

После этого срок содержания под стражей Шмонина продлевался четыре раза. По сообщению инсайдера, в настоящее время дело Шмонина передано из СЧ СУ УМВД России по в СУ СКР по Югре и находится в ведении Сургутского межрайонного следственного отдела. Причиной передачи дела в другое ведомство, по сведениям того же источника, послужило то, что за 7 месяцев МВД не добилось в расследовании сколько-нибудь существенных результатов.

В соответствии с действующим законодательством, следующее решение о продлении срока содержания под стражей Шмонина, если такое, по мнению следствия, потребуется, необходимо принимать в Москве.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , .


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Комментарии

  1. .:
    19 октября 2017 в 15:05

    Да, конечно, не будет особо толку, если следователям от 25 до 27 лет! Нет ни достаточного опыта работы, ни зрелости ума. Неужели до сих пор за 7 месяцев нельзя было определиться, виновен Эдуард Шмонин или невиновен?1

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