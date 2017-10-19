90 работников завода в ХМАО остались без зарплаты

Государственная инспекция труда в Югре провела внеплановую проверку в ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций №1» (г. Сургут). Была выявлена задолженность по выплате заработной платы за четыре месяца перед 90 работниками Общества на сумму 10 млн 806 тыс. 400 рублей.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело и выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 27 октября, сообщает пресс-служба Инспекции труда ХМАО.