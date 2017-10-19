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90 работников завода в ХМАО остались без зарплаты

Опубликовано: 19 октября 2017, 17:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Государственная инспекция труда в Югре провела внеплановую проверку в ООО «Завод стальных шпунтовых конструкций №1» (г. Сургут). Была выявлена задолженность по выплате заработной платы за четыре месяца перед 90 работниками Общества на сумму 10 млн 806 тыс. 400 рублей.

В отношении юридического лица возбуждено административное дело и выдано предписание с установленным сроком погашения задолженности до 27 октября, сообщает пресс-служба Инспекции труда ХМАО.

Рубрики: Общество, Сургут. Метки: , , , , , .


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