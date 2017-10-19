56-летний вахтовик из Пермского края оказался педофилом. В ХМАО задержан мужчина, от действий которого пострадали не менее двух детей

Мужчина, совершивший насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней задержан в Нефтеюганске.

Как сообщалось ранее, вечером 13 октября неустановленный мужчина, находясь у здания средней общеобразовательной школы №2 г. Нефтеюганска, отвел 11-летнюю учащуюся данной школы к запасному выходу указанного здания, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Правоохранителям удалось установить личность мужчины. Им оказался 56-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлена причастность указанного мужчины к совершению аналогичного преступления, совершенного 6 февраля 2017 года в 4-ом микрорайоне г.Нефтеюганска в отношении малолетней девочки.

В настоящее время он задержан по подозрению в совершении преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственный действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и причастность подозреваемого к совершению других преступлений, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.