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Воровать можно всюду, было бы желание. Очередная чиновница в Югре уволена в связи с утратой доверия

Опубликовано: 18 октября 2017, 10:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

Прокуратура провела проверку исполнения муниципальным предприятием Югорска «Югорский информационно-издательский центр» законодательства о противодействии коррупции.

Стало известно, что заместитель директора по финансовой работе вышеуказанного СМИ, являясь материально ответственным лицом, присвоила себе деньжат путем завышения своей заработной платы в ведомостях к платежным документам.

В итоге предприятию причинен ущерб на сумму более 400 тыс. рублей. Стоит сказать, прокурор потребовал увольнения заместителя директора учреждения по финансовой работе в связи с утратой доверия.

Отметим, чиновница лишилась своей должности, а кроме того, возбуждено уголовное дело по статье присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, которое в настоящее время направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Кстати, ранее журналисты информационного агентства «ЮграPRO» в материале «Фантазии чиновников согнут коррупцию в Югре в три погибели?!» сообщали, что борьба с коррупцией в нефтяном регионе не утихает, более того, это зло не только наказывается, но уже в ближайшем будущем может быть побеждено.

Рубрики: Общество, Югорск. Метки: , , , , .


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