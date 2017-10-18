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Водитель иномарки в Югре получил травмы в дорожной аварии

Опубликовано: 18 октября 2017, 9:33 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

Утром на Югорском тракте напротив дома №5 города Сургута водитель автомобиля «Ниссан X-Trail», при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Фиеста» под управлением автоледи.

В результате аварии водитель Форда получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: , , .


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