Водитель иномарки в Югре получил травмы в дорожной аварии
Опубликовано: 18 октября 2017, 9:33 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.
Утром на Югорском тракте напротив дома №5 города Сургута водитель автомобиля «Ниссан X-Trail», при развороте вне перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд Фиеста» под управлением автоледи.
В результате аварии водитель Форда получила телесные повреждения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Общество, Происшествия, Сургут. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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