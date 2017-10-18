В Югре организации «Стройтехмонтаж» придется заплатить штраф — 1 млн рублей за дачу взятки полицейскому

Прокуратура Мегиона провела проверку. Известно, что представитель ООО «Стройтехмонтаж», действуя в интересах организации, предложил сотруднику полиции взятку в виде денег за несоставление протокола об изъятии и помещении на специализированную стоянку транспортного средства организации, осуществлявшего перевозки груза без соответствующих документов.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица производство по статье незаконная передача вознаграждения в интересах юридического лица. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении указного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей.

Кроме того, ранее приговором Мегионского городского суда взяткодатель осуждён по статье покушение на дачу взятки к наказанию в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.