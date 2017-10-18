В ХМАО поймали дачного вора
Опубликовано: 18 октября 2017, 18:15 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вчера в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району поступило сообщение от жителя Нефтеюганска о том, что из его дачного дома было похищено имущество.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый неработающий горожанин 1974 года рождения: мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.
Следователям удалось установить причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям. Подозреваемый проникал в дачные дома, похищал продукты питания, одежду и различные инструменты. В общей сложности злоумышленник нанес заявителям ущерб на сумму более 7000 рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра.
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