В ХМАО поймали дачного вора

Вчера в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району поступило сообщение от жителя Нефтеюганска о том, что из его дачного дома было похищено имущество.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый неработающий горожанин 1974 года рождения: мужчина несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы.

Следователям удалось установить причастность задержанного к трем аналогичным преступлениям. Подозреваемый проникал в дачные дома, похищал продукты питания, одежду и различные инструменты. В общей сложности злоумышленник нанес заявителям ущерб на сумму более 7000 рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.