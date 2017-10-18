У работника повреждены обе руки. В причинах несчастного случая в «Юганстройтрансе» разбиралась трудовая инспекция ХМАО

В Югре завершено расследование тяжелого несчастного случая с работником ООО «ЮганСтройТранс», который произошел 12 сентября.

Известно, что в 16.20 часов 19-летний слесарь выполнял задание по проведению ремонтных работ автомобиля Камаз 53614, а именно шлифовки втулки балансира рессоры, находящегося на площадке стоянки техники на Угутском производственном участке.

«Перед началом работ выданный работнику электроинструмент УШМ и шлифовальный круг были осмотрены механиком, неисправностей не обнаружено. Придя на свое рабочее место, работник снял защитный кожух с углошлифовальной машины и поставил круг большого диаметра и приступил к работе. За это время к нему подходили другие работники и делали замечание о недопустимости работы углошлифовальной машины без защитного кожуха и неподходящим по размеру кругом. В результате неправильной работы углошлифовальной машины, произошел разрыв шлифовального круга на части и обломками повредило работнику обе руки», — сообщили в пресс-службе трудовой инспекции ХМАО.

По итогу, пострадавшего доставили в приемный покой Угутской участковой больницы, где была оказана первая медицинская помощь. Затем молодого человека перевезли в Окружную клиническую больницу Пыть-Яха.

Согласно медицинскому заключению, полученные травмы относятся к категории тяжелых.

Сотрудники инспекции труда пришли к выводам, что причинами несчастного случая стали нарушение технологического процесса (неправильной эксплуатации инструмента). Кроме того, стало известно, что работник был допущен к работе не имея соответствующей квалификации для работы в качестве слесаря по ремонту автомобилей.

По результатам расследования ООО «ЮганСтройТранс» привлечено к административной ответственности, придется оплатить штраф на сумму 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба трудовой инспекции ХМАО.