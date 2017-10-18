Скорости 4G доступны 15 миллионам уральцев

В 1,5 раза выросло число уральцев, которые могут пользоваться быстрым интернетом. С начала года «МегаФон» расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 миллионов человек. Теперь 4G оператора охватывает 396 населённых пунктов – 83% территории Большого Урала.

Трафик в LTE в Югре с начала года вырос на рекордные 90%, по Уралу – на 65%. Сейчас уральцы за месяц скачивают в сети столько информации, что ее хватило бы на просмотр фильма длиною в четыре столетия.

Аналитики «МегаФона» выяснили, что самые активные пользователи сети четвертого поколения живут в Удмуртии, Кировской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь зафиксирован наибольший объем трафика на одного 4G-пользователя. Свердловчане делят четвертое место с тюменцами, пермяками и сургутянами.

«В октябре 4G празднует очередную годовщину на Урале. Четыре года назад мы первыми запустили новую технологию в регионе. Масштаб сети постоянно растет – только с начала этого года мы увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 40%, а более комфортные скорости передачи данных пришли в сто пятьдесят новых населенных пунктов», – рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

В Югре в этом году на быстрый интернет настроились Когалым, Лангепас, Мегион, Урай, Покачи, Белоярский, Радужный, Лянтор, Советский, Пыть-Ях и Нижний Сортым.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.