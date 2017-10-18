Среда, 18 октября 2017 18+

Комментарии:

Скорости 4G доступны 15 миллионам уральцев

Опубликовано: 18 октября 2017, 12:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

В 1,5 раза выросло число уральцев, которые могут пользоваться быстрым интернетом. С начала года «МегаФон» расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 миллионов человек. Теперь 4G оператора охватывает 396 населённых пунктов – 83% территории Большого Урала.

Трафик в LTE в Югре с начала года вырос на рекордные 90%, по Уралу – на 65%. Сейчас уральцы за месяц скачивают в сети столько информации, что ее хватило бы на просмотр фильма длиною в четыре столетия.

Аналитики «МегаФона» выяснили, что самые активные пользователи сети четвертого поколения живут в Удмуртии, Кировской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь зафиксирован наибольший объем трафика на одного 4G-пользователя. Свердловчане делят четвертое место с тюменцами, пермяками и сургутянами.

«В октябре 4G празднует очередную годовщину на Урале. Четыре года назад мы первыми запустили новую технологию в регионе. Масштаб сети постоянно растет – только с начала этого года мы увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 40%, а более комфортные скорости передачи данных пришли в сто пятьдесят новых населенных пунктов», – рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

В Югре в этом году на быстрый интернет настроились Когалым, Лангепас, Мегион, Урай, Покачи, Белоярский, Радужный, Лянтор, Советский, Пыть-Ях и Нижний Сортым.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования и SIM-карты, поддерживающих данную технологию. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

Рубрики: Общество. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

71
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В ХМАО поймали дачного вора

Опубликовано 18 октября 2017, 18:15

Вчера в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганскому району поступило сообщение от жителя Нефтеюганска о том, что из его дачного дома было похищено имущество. Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый ... Читать полностью >>

Поводок становится короче? Губернатор Югры утвердила перечень площадок для встреч депутатов с народом

Опубликовано 18 октября 2017, 17:58

Народные избранники теперь имеют право встречаться с избирателями только в «помещениях» и «специально отведенных местах», которые укажет исполнительная власть. Кроме того, депутаты обязаны согласовывать встречи с местной администрацией... Читать полностью >>

Плесневые грибы через хлебные полки… Роспотребнадзор ХМАО остановил работу продуктового магазина

Опубликовано 18 октября 2017, 16:19

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении предпринимателя Е.В. Вашкевич. Бизнесвумен вела предпринимательскую деятельность в маленьком магазинчике «Горячая выпечка, хлеб», расположенном в п. Талинка Октябрьского района. Сообщается, что торговой точке выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO