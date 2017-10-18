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Поводок становится короче? Губернатор Югры утвердила перечень площадок для встреч депутатов с народом

Опубликовано: 18 октября 2017, 17:58 | Служба новостей "ЮграPRO"

В ХМАО-Югре определен перечень площадок, где депутаты различных уровней, от Госдумы до муниципальных органов представительной власти теперь могут встречаться с избирателями. Другими словами, российская демократия одолела еще один этап на пути совершенствования. 18 июня 2017 года вступил в силу федеральный закон, фактически приравнявший встречи депутатов с избирателями к митингам, хотя есть нюансы.

Госдума дала право регионам определять места для встречи депутатов с избирателями. Оппозиционные фракции ГД выступили против закона.

Вчера Конституционный суд РФ начал слушания по этому вопросу, где рассматривается запрос недовольных депутатов Госдумы, оспаривающих новые правила встреч с избирателями.

Недовольны КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Согласно вступившим в силу изменениям, народные избранники теперь имеют право встречаться с избирателями только в «помещениях» и «специально отведенных местах», которые укажет исполнительная власть. Кроме того, депутаты обязаны согласовывать встречи с избирателями с местными администрациями.

Депутат Думы ХМАО Виктор Сысун прокомментировал информагентству «ЮграPRO» решения об отведении площадок для встреч на территории округа: «Здесь очень много нюансов, начнем с того, что это право встречаться депутатам с избирателями в отведенных местах дала Государственная Дума. Не все места соответствуют транспортной доступности, открытости. Если говорить о площади в Сургуте перед СурГУ, то можно говорить о каком-то соответствии требованиям, что же касается той же Нягани, то площадка расположена на окраине города, среди малоэтажной застройки, как туда добираться – непонятно, к тому же зимой она не чистится. Адекватность этих мер вызывает вопросы. Обязанность депутата – встречаться с избирателями, чтобы понимать, какие у них проблемы. Отведение определенных мест – это непонимание сути депутатской работы. Все-таки встречи с населением – это основная часть депутатской работы. Это противодействие депутатам, которые реально работают».

С Виктором Сысуном солидарен депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ), который заметил в ходе дебатов, что «есть желание ограничить оппозиционных депутатов».

Исходя из того, что необходимо не препятствовать движению транспорта, пешеходов и т.д., площадь Свободы, ограниченная зданиями и автодорогами с интенсивным движением, тоже не идеальное место для встреч, к тому же здесь и детский сад, и магазины, — в общем, проблемы есть.

Сейчас, при обозрении всего списка отведенных мест для встреч депутатов по округу, ясен основной принцип их подбора: главное, чтоб не в центре населенных пунктов, где по сложившейся традиции проводятся общественно-политические мероприятия.

В официально озвученной версии введения ограничений говорится о том, что они необходимы «для соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в РФ».

Мало кто об этом говорит, но регламентация встреч депутатов с избирателями – лишь один факт из целого ряда, когда понемногу, шаг за шагом, ограничиваются возможности для работы с населением партиями, сумевшими в ходе выборов добиться представительства в органах власти, но не большинства. Они понемногу пожинают плоды своих выборных поражений. Это напоминают картину, когда победители плывут на белоснежном лайнере, в довольстве и комфорте, прокладывая курс, а в кильватере, пытаясь догнать, изо всех сил машут веслами на лодчонках потерпевшие крушение, стараясь не отстать, хотя их крики об ущемленных правах мало кто слышит, — может, кое-кто из публики, уже переставшей с берега наблюдать за этой гонкой, не имеющей большого смысла, потому что призеры определились заранее и технический финиш давно пройден.

Рубрики: Общество, Политика, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , .


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