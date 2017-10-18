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Плесневые грибы через хлебные полки… Роспотребнадзор ХМАО остановил работу продуктового магазина

Опубликовано: 18 октября 2017, 16:19 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении предпринимателя Е.В. Вашкевич. Бизнесвумен вела предпринимательскую деятельность в маленьком магазинчике «Горячая выпечка, хлеб», расположенном в п. Талинка Октябрьского района.

Сообщается, что торговой точке выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, магазин нуждается в срочном косметическом ремонте, отсутствие которого делает невозможным поддержание режимов влажной уборки и дезинфекции. Для реализации хлеба, это чрезвычайно важно, поскольку картофельная болезнь хлеба и плесневые грибы могут передаваться через хлебные полки, лотки и стеллажи. Стоит сказать, магазин не подключен к централизованной подаче холодной и горячей воды. Для проведения уборки и дезинфекции в магазине отсутствуют дезинфицирующие средства.

В отношении нерадивого предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, а также применена обеспечительная мера в виде составления протокола о временном запрете деятельности. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Суд рассмотрел дело и вынес решение об административном приостановлении деятельности отдела по реализации «Горячая выпечка, хлеб» сроком на 35 суток, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

Рубрики: Общество, Октябрьский район. Метки: , , , , , .


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