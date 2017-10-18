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Из оборота изъято более 90 кг наркотиков. Полиция ХМАО подвела итоги работы

Опубликовано: 18 октября 2017, 9:54 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне полицейские Югры провели заседание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2017 года. В работе заседания приняли участие руководители и личный состав югорской полиции.

Об оперативной обстановке в регионе рассказал заместитель начальника УМВД России по ХМАО – Югре Сергей Фисенко.

Сергей Васильевич отметил, что по-прежнему, уровень преступности в Югре остается одним из самых низких в Уральском федеральном округе.

Удалось сохранить динамику снижения числа тяжких преступлений против личности, в том числе убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. Стабильно сокращается количество грабежей, разбойных нападений, хулиганств и краж.

Стоит сказать, за отчетный период пресечено 310 фактов незаконного оборота оружия.

Сократилось количество преступлений, совершенных лицами ранее нарушавшими закон, в том числе ранее судимыми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В сфере экономической безопасности округа сотрудниками органов внутренних дел больше пресечено коррупционных проявлений, выявлен ряд значимых должностных преступлений.

Из незаконного оборота изъято более 94 кг наркотических средств, пресечено более тысячи административных правонарушений.

Дорожно-транспортная обстановка характеризуется сокращением числа автоаварий и пострадавших в них людей. Не допущен рост количества ДТП и раненых в них несовершеннолетних, отмечено снижение аварийности в состоянии опьянения.

Однако, возросло число мошенничеств, совершенных с использованием мобильной связи и интернет-ресурсов. Жители Югры, не смотря на профилактическую работу, проводимую среди населения, по-прежнему попадаются на уловки мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


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