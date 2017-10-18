Директор нефтяного института в Югре Сергей Баров попал под уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора закрытого акционерного общества «Приобский научно-исследовательский проектный институт месторождений нефти». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

По версии следствия, подозреваемый Сергей Баров с июня 2017 года более двух месяцев в полном объеме не выплачивал заработную плату 22 работникам организации. При этом, на счетах организации имелись деньги, однако они направлялись на другие цели. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более 2,2 миллионов рублей.

Сейчас по уголовному делу проводится бухгалтерская экспертиза, а также другие следственные действия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Стоит сказать, кроме вышеуказанного института, где Баров является генеральным директором, Сергей Андреевич является учредителем еще двух организаций: ООО «Приобский ИТПИ» и ООО «Ниигипрозем».