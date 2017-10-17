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«Югорчане готовы за 3 стопки водки проголосовать как скажут». Полиция ХМАО возбудила административное дело в отношении главы поселка

Опубликовано: 17 октября 2017, 17:09 | Служба новостей "ЮграPRO"

Либерал-демократ Леонард Насибуллин обратился с заявлением в надзорные органы, где указал нарушения в предвыборной агитации в сентябре 2017 года на территории сельского поселения Леуши в Кондинском районе, сообщает пресс-служба ЛДПР.

«На основании статьи 5.16 КоАП РФ. «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании. Кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах» прошу Вас проверить информацию, изложенную в данном заявлении. – Пишет либерал демократ. — При проведении встреч с населением п. Леуши путем обхода жителей по домам, я встретился с жителем … (фамилию и адрес жительства не указываем — прим.). В беседе с ним он мне сказал, что уже проголосовал на досрочном голосовании, хотя достаточных оснований для этого у него не было, причем проголосовал за Злыгостева Павла Николаевича за 3 стопки водки, которую ему дал предприниматель по фамилии Энзель, проживающий в п. Леуши. С его слов, Энзель возил людей за вознаграждение водки или сигарет голосовать в пользу Злыгостева Павла Николаевича. Прошу Вас проверить действия гражданина Энзеля и Злыгостева на предмет нарушения законодательства Российской Федерации и в случае нарушений принять меры прокурорского реагирования».

Полиция провела проверку по заявлению члена партии ЛДПР. На днях пришел ответ из полиции Югры на имя Леонарда Насибуллина. Представитель правоохранительных органов сообщил, что в действиях указанных лиц усматривается состав административного правонарушения и в отношении данных лиц возбуждено административное дело.

Рубрики: Выборы, Кондинский район, Общество, Политика. Метки: , , , , .


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