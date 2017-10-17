В ХМАО состоялось прощание с погибшим в Сирии югорчанином

Житель Мегиона Марк Неймарк подорвался на мине в Сирии. Стоит сказать, дома в ХМАО у Марка остались жена и маленький ребенок.

В группе «ЧП в Нижневартовске» сообщается, что прощание с погибшим состоялось сегодня с 12-13 часов.

Ранее в понедельник СМИ заявили, что за последние месяцы в Сирии погибли как минимум девять бойцов российской незарегистрированной частной военной компании Вагнера. Всего, по данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих.

Однако, Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 россиян, сообщает Радио Свобода.