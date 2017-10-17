В ХМАО состоялось прощание с погибшим в Сирии югорчанином
Опубликовано: 17 октября 2017, 16:54 | Служба новостей "ЮграPRO"
Житель Мегиона Марк Неймарк подорвался на мине в Сирии. Стоит сказать, дома в ХМАО у Марка остались жена и маленький ребенок.
В группе «ЧП в Нижневартовске» сообщается, что прощание с погибшим состоялось сегодня с 12-13 часов.
Ранее в понедельник СМИ заявили, что за последние месяцы в Сирии погибли как минимум девять бойцов российской незарегистрированной частной военной компании Вагнера. Всего, по данным Reuters, только с начала 2017 года в Сирии погибли не менее 40 российских военнослужащих.
Однако, Минобороны России официально подтвердило гибель только около 10 россиян, сообщает Радио Свобода.
Рубрики: Мегион, Общество, Страна и Мир. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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