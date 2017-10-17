В Югре ищут педофила, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по статье покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Вечером 13 октября неустановленный мужчина, находясь у здания средней общеобразовательной школы № 2 г. Нефтеюганска, отвел одиннадцатилетнюю учащуюся к запасному выходу здания, где пытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, которые не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленных на установление личности указанного мужчины и всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Лицам, располагающим информацией, касающейся указанного преступления, просьба сообщать ее в Нефтеюганский межрайонным следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по телефонам: 8-3463-230655, 8-3463-230662.