В Югре автоледи на иномарке столкнулась с припаркованным Камазом, пострадали 3 человека
Опубликовано: 17 октября 2017, 9:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения, в том числе один ребенок.
Накануне вечером на 16 км автодороги «Иртыш» Ханты-Мансийского района автоледи на «Киа Пиканто» наехала на стоящее транспортное средство «Камаз».
В результате аварии водитель Киа и пассажиры (женщины 1948 и 1959 годов рождения) получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.
Рубрики: Общество, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: ДТП, ХМАО, Югра.
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