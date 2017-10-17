В Югре автоледи на иномарке столкнулась с припаркованным Камазом, пострадали 3 человека

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения, в том числе один ребенок.

Накануне вечером на 16 км автодороги «Иртыш» Ханты-Мансийского района автоледи на «Киа Пиканто» наехала на стоящее транспортное средство «Камаз».

В результате аварии водитель Киа и пассажиры (женщины 1948 и 1959 годов рождения) получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Югры.