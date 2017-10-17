Суд в Югре наказал браконьера исправительными работами на полгода

В отношении гражданина 1979 года рождения в ОМВД России по Октябрьскому району ХМАО-Югры возбуждено уголовное дело по факту браконьерства.

Сотрудниками полиции был задержан житель поселка Большой Камень, который на 983 километре акватории реки Обь в Октябрьском районе ХМАО – Югры, занимался незаконной рыбной ловлей, используя при этом запрещенную сплавную сеть из лески. На момент задержания его улов составил 4 стерляди и 29 штук пеляди. Промысел осуществлялся на миграционных путях рыбы к местам нереста. Наказанием может стать (пункт «В» части 1 статьи 256 УК РФ) штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Другой житель Октябрьского района решением суда уже признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. В акватории реки Обь в Октябрьском районе он незаконно добыл одну особь рыбы «осетр сибирский», чем причинил ущерб на сумму 10 000 рублей. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 6 месяцев.