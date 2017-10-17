Строительство перинатального центра в Сургуте закончат летом 2018 года

Правительством округа принято решение о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра в Сургуте. Заседание состоялось сегодня под председательством первого заместителя губернатора округа Геннадия Бухтина. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры.

Напомним, решение о продолжении строительства без расторжения действующего Соглашения о государственно-частном партнерстве и переносе промежуточных сроков соглашения было принято на заседании проектного комитета Югры.

Дополнительное соглашение разработано для урегулирования ряда вопросов.

В частности, это признание того, что в 2015 году в ходе реализации проекта имели место обстоятельства непреодолимой силы. В результате срок ввода объекта переносится с ноября 2017 года на 31 июля 2018 года.

«Возведение перинатального центра в Сургуте мы продолжаем держать под контролем. Мы заинтересованы в скорейшем завершении строительства. Обращаю внимание всех участников процесса: сроки переноса сдачи центра обоснованные, но и они должны быть соблюдены», — сказал Геннадий Бухтин.

Отметим, что в целом строительство центра займет 4 года.

«Исходя из необходимости соблюдения баланса интересов публичного и частного партнеров при реализации соглашения, с учетом переноса срока ввода в эксплуатацию объекта, дополнительным соглашением снижен максимальный размер возможных дополнительных расходных обязательств публичного партнера на 300 млн рублей», — дополнил и.о. директора департамента здравоохранения Югры Владислав Нигматулин.