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Со счетом 2:3 «Югра» уступила «Автомобилисту»

Опубликовано: 17 октября 2017, 10:07 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Автомобилист» — «Югра» 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

16 октября в Екатеринбурге «Югра» скрестила клюшки с «Автомобилистом». Встреча началась напряженно. Наши хоккеисты, не раскачиваясь, принялись атаковать хозяев. Вышло вполне успешно – с передачи Максима Пестушко и новобранца Артема Михеева счет открыл Антон Королёв. В начале второго периода, усилиями Евгения Чесалина «Автомобилист» разыграл «лишнего» — 1:1. Чуть позже вновь удалось отметиться нашему новичку – Артем Михеев вывел свою команду вперед. На этот раз в ассистенты записался Королёв. Отметим, что эта голевая передача стала юбилейной – сотым очком в чемпионатах России. Долгое время уральцы упорно атаковали ворота Шарыченкова, но наш голкипер читал все броски соперника. Однако, когда до финальной сирены оставалось чуть меньше двух минут, Франсис Паре забил второй гол и игра перешла в овертайм. В дополнительной пятиминутке больше повезло хозяевам льда. Точку в матче поставил Артем Гареев.

Со счетом 2:3 «Югра» уступила «Автомобилисту». Ханты-мансийцы возвращаются домой с одним набранным баллом. Уже 18 октября подопечных Анатолия Емелина ждет встреча с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

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