Приговорен к штрафу в 20 тыс. рублей. В ХМАО осудили телефонного террориста

В Нефтеюганске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма. Суд установил, что подсудимый неоднократно звонил по телефону в линию единой диспетчерской службы «112» и сообщал о том, что готовятся террористические акты.

Естественно, чтобы проверить сообщения и не допустить акт терроризма были задействованы силы и средства различных органов и ведомств. К счастью, сведения не подтвердились, оказались ложными.

В итоге суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.