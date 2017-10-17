Приговорен к штрафу в 20 тыс. рублей. В ХМАО осудили телефонного террориста
Опубликовано: 17 октября 2017, 11:06 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нефтеюганске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма. Суд установил, что подсудимый неоднократно звонил по телефону в линию единой диспетчерской службы «112» и сообщал о том, что готовятся террористические акты.
Естественно, чтобы проверить сообщения и не допустить акт терроризма были задействованы силы и средства различных органов и ведомств. К счастью, сведения не подтвердились, оказались ложными.
В итоге суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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