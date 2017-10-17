После автомобильной аварии в Югре скончалась Антонина Тарханова

Сегодня утром в новостной ленте агентство «ЮграPRO» сообщало об автомобильной аварии, произошедшей вечером 16 октября на 16-м километре автодороги «Иртыш». Как стало известно в течение дня, одной из пострадавших в ДТП была Антонина Федоровна Тарханова. Последствия аварии оказались для нее несовместимыми с жизнью,- она скончалась сегодня, 17 октября.

Антонина Федоровна — заслуженный эколог Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вдова известного мансийского поэта Андрея Семёновича Тарханова.

Родилась Антонина Фёдоровна 22 мая 1948 года в деревне Верх-Аёвка Большеуковского района Омской области. Окончила Ишимский педагогический институт, Российский открытый университет.

Антонина Федоровна Тарханова более 15 лет посвятила природоохранной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. С 1980 года являлась заместителем председателя президиума городского и окружного совета Всероссийского Общества охраны природы.

С 1992 года она руководила внебюджетным Экологическим фондом округа, в 2001-2002 годах возглавляла отдел просвещения природного парка «Самаровский чугас», в 2009-2013 годах работала начальником отдела противопожарной пропаганды авиабазы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Большой вклад Антонина Федоровна внесла в создание особо охраняемых территорий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: заказника федерального значения «Васпухольский», памятников природы «Ханты-Мансийские холмы», «Шапшинские кедровники».

Антонина Федоровна Тарханова награждена «Большой памятной медалью Всероссийского общества охраны природы» (1984), медалью «За вклад в наследие народов России» (2002).

Агентство «ЮграPRO» разделяет горечь утраты с родными и близкими, друзьями и коллегами Антонины Федоровны Тархановой и выражает свои соболезнования.

В августе этого года в возрасте 80 лет ушел из жизни ее супруг, Андрей Семёнович Тарханов, Почетный гражданин Югры, член Союза писателей России, автор более 25 поэтических сборников, лауреат всероссийских и окружных премий.





