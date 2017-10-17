Грабитель скрылся с места преступления на такси. Вооруженное нападение в продуктовом магазине ХМАО (Видео)

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району поступило сообщение от продавца одного из магазинов о разбойном нападении.

Известно, что молодой человек, угрожая ножом, потребовал у продавца деньги. Продавец, опасаясь за жизнь и здоровье, как свое, так и покупательницы, выполнила требования злоумышленника и передала ему 7 тысяч рублей.

Заявительница подробно описала приметы и внешность нападавшего, а также пояснила, что злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле. На поиск подозреваемого были ориентированы все наружные наряды, и в течение получаса гражданин был задержан сотрудниками ДПС. При проведении досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты часть похищенных денег и нож.

Оказалось, что после разбойного нападения мужчина сел в такси, доехал до другого магазина, где купил алкоголь и продукты питания, после чего попросил водителя такси довезти его до необходимого ему адреса. По дороге их остановили сотрудники полиции.

Подозреваемым оказался 31-летний местный неработающий житель, ранее неоднократно судимый.

В настоящее время правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия», преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ОМВД России по Кондинскому району.