Три уголовных дела возбуждено в отношении судебного пристава в ХМАО

Следственным Управлением СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено три уголовных дела в отношении бывшего судебного пристава по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата). Материалы были собраны сотрудниками отдела по противодействию коррупции Управления ФССП России по ХМАО — Югре. В ходе проверок было установлено, что судебный пристав-исполнитель получал от должников денежные средства в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

Затем пристав-исполнитель вносил в квитанцию уменьшенные суммы, а разницу между полученной и зарегистрированной суммой присваивал. Всего установлено три эпизода преступной деятельности.

Кроме того, что гражданин лишился работы, в отношении него ведется уголовное расследование, — статья УК предусматривает максимальное наказания в виде лишения свободы на срок до шести лет с выплатой штрафа, — сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО – Югре.