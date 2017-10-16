Сургутские гинекологи перенимают технологии Южной Кореи

Гинекологи из Сургута обучились современным перинатальным технологиям, применяемым в Южной Корее.

Два врача акушера-гинеколога из «Сургутского клинического перинатального центра» вернулись из г. Сеула (Республика Корея), где успешно прошли двухмесячную стажировку в рамках «Корейско-Российской программы медицинской подготовки 2017 года».

Корейские медики поделились с российскими коллегами наработанным опытом в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Инна Киличева, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Югры по акушерству и гинекологии, прокомментировала учебу коллег: «Это комплексная стажировка по оказанию акушерско-гинекологической помощи и обучению современным перинатальным технологиям. Она включила в себя и теоретическую, и практическую части. Были лекции, занятия в симуляционно-тренинговом центре, работа в отделениях, с больными. Это и различные операции, и ведение родов, то есть наши доктора принимали непосредственное участие в акушерско-гинекологической помощи пациентам. Это серьезная стажировка, которая по качеству обучения приравнивается к первичной специализации».

Естественно, одним из условий принимающей стороны было свободное владение врачами английским языком, так как обучение проходило на иностранном языке. Изначально претендентов от Югры было пятеро, конкурсный отбор прошли двое специалистов Перинатального центра: Ольга Шишанок и Ирина Кудринских.

Основная часть обучения состоялась в отделениях репродуктивной эмбриологии и бесплодия. Специалисты Сургутского перинатального центра имели возможность наблюдать различные лапароскопические операции. Так, за пять недель обучения они наблюдали и ассистировали на двух лапаротомиях при множественных миомах и консервативных миомэктомиях. Помимо операционной, югорские специалисты также имели возможность наблюдать работу лаборатории ЭКО.

Помимо сургутских врачей, которые прошли стажировку в Южной Корее, в течение 2017 года запланировано обучение еще 80-ти специалистов в ведущих зарубежных клиниках. Из них 70 врачей и 10 медицинских сестер пройдут стажировки в клиниках Израиля и Германии. Обучение начнется уже в октябре. Повысить свои профессиональные компетенции смогут специалисты БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», БУ «Нижневартовский клинический перинатальный центр», БУ «Сургутская городская клиническая больница», БУ «Окружная клиническая больница», БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», БУ «Сургутская окружная клиническая больница», БУ «Няганская окружная больница», БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница». Направления стажировки различны – нейрохирургия, хирургия, гинекология, оториноларингология, онкология, реанимация и интенсивна терапия новорожденных, ультразвуковая диагностика в неонатологии, а также нейроонкология, радиология и некоторые другие, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Югры.