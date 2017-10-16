Сдался нам этот год экологии! В Югре нещадно издеваются над указами Путина

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.

Однако, для некоторых югорских предпринимателей закон не писан, а разного рода указы, видимо, носят характер развлекательный. Так, в Белом Яру Сургутского района за недобросовестную компанию «Юман» накажут гражданку Лупунчук, которая не соизволила проследить как именно используется ее собственность.

Росприроднадзор ХМАО ответил «зеленым» и сообщил, что за нарушения требований природоохранного законодательства Лупунчук М.Ю. признана виновной в совершении административного правонарушения и привлечена к двум штрафам по 20 000 рублей.

Напомним, в начале мая «Зеленый Фронт» получил информацию о том, что в пгт. Белый Яр ООО НПЦ «ЮМАН» отходы высокого класса опасности «утилизирует» без лицензии.

На фотографиях, сделанных на территории производственной базы, были десятки бочек из-под нефтепродуктов, содержимое которых попросту выливалось в карьер (специально вырытый для подобных целей). Отходы первого класса опасности хранились в ведрах, позднее, либо сжигались, либо закапывались в том же карьере. Таким же образом уничтожались автомобильные покрышки, аккумуляторы и отработанные масляные автомобильные фильтры. Зимой компания складировала на территории базы снежный смет, который использовался для прикрытия следов незаконного размещения опасных отходов.







Согласно последнему ответу Росприроднадзора в адрес общественников, производство по административному делу в отношении ООО НПЦ «ЮМАН» прекращено ввиду того, что компания не является собственником земельного участка, где размещались отходы.

Оказалось, что собственником земельного участка является Лупунчук М.Ю. Она была привлечена к административной ответственности по ч.2 8.7 КоАП РФ в виде штрафа размером 20 000 рублей. Еще Лупунчук М.Ю. назначен штраф на ту же сумму, но уже за нарушения природоохранного законодательства на земельном участке, состоящем из трех неразрывно связанных участков, сообщает пресс-служба «Зеленого фронта».

К слову, как бы не было обидно, но общий объем финансирования проектов, включенных в план реализации Года экологии, превысил 347 млрд рублей. В то время как в нефтяном крае не хватает общественников, которые бы проверяли вместо «трудолюбивых» сотрудников компетентных ведомств где нефть прольется, да люминесцентная лампа разобьется.