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Югорский Фонд «Жилище» намерен взыскать с застройщика «Тюменьоблстрой» около 98 млн рублей

Опубликовано: 16 октября 2017, 12:02 | Служба новостей "ЮграPRO"

В сумму иска входит основная задолженность (аванс) в размере около 25 млн рублей, договорная неустойка – около 72 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами – около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Арбитражного суда ХМАО.

В обоснование исковых требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по договору строительного подряда. Согласно данному документу, ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» обязалось выполнить из своих материалов собственными либо привлечёнными силами и средствами работы по строительству объекта «Жилой комплекс по ул. Нефтяников в г. Нефтеюганске». В соответствии с условиями договора, строительство должно было начаться в 3 квартале 2015 года и окончиться 31 августа 2017 года. Внутреннюю отделку, крыльцо входа, общестроительные и иные работы надлежало выполнить в 2016 году. Однако, как указывает истец, ответчик к работе с момента заключения договора не приступал.

В связи со значительными нарушениями подрядчиком срока выполнения работ, по инициативе Фонда «Жилище», договор между сторонами был расторгнут в одностороннем порядке. В ответ на уведомление от Фонда «Жилище» о расторжении договора ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» сообщило о желании расторгнуть договор по соглашению сторон.

Генеральный директор ООО «СМУ «Тюменьоблстрой» Анатолий Берлов

Справочно: Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» – это универсальная компания, которая выполняет функции заказчика и генерального менеджера по реализации окружных жилищных программ, предоставляет полный пакет услуг по осуществлению всего строительного процесса, осуществляет продажу, покупку и аренду недвижимости. Учредителем фонда «Жилище» является Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Трест «Тюменьоблстрой» создан в 1944 году, в этом же году образована Тюменская область. С момента создания трест осуществлял строительство на территории Тюменской области фабрик, заводов, объектов областного и социального значения, жилых кварталов в городах и посёлках и много другое. В 1992 году на базе промышленно-строительного треста «Тюменьоблстрой» создано акционерное общество «Тюменьоблстрой».

Рубрики: Нефтеюганск, Общество. Метки: , , , , , .


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Комментарии

  1. Афорист:
    16 октября 2017 в 12:22

    Мошенник на мошеннике и мошенником погоняет

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